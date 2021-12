Servidor do Detran será exonerado por uso indevido de carro

O servidor do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), visto usando um carro do órgão para fins particulares, será exonerado da função. A decisão será publicada nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial do Estado.

O funcionário da Retran de Macaúbas, segundo o órgão, estacionou o veículo, que só poderia ser utilizado em serviço, na calçada da Avenida Dom João VI, no bairro de Brotas. No carro, estava o servidor, que não teve o nome divulgado, e mais dois amigos, todos de bermuda, dando a entender que eles usavam o veículo do governo para passeio. A imagem foi registrada no último sábado, 17, e divulgada no site Metro1.

Em comunicado, o diretor geral do Detran-Ba, Maurício Botelho, afirmou que o servidor estava na sede do órgão, em Salvador, para participar de um curso no período em que foi flagrado utilizando o carro.

"A informação de que um funcionário do órgão usou o veículo para fins pessoais é verídica e trata-se de um servidor da Retran de Macaúbas que se encontrava realizando um curso na sede do órgão, em Salvador... O servidor será devidamente punido, sendo exonerado da função, medida a ser divulgada no Diário Oficial do Estado na edição de terça", disse Botelho, em nota divulgada a imprensa neste domingo, 19.

adblock ativo