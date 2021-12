Servidor da Embasa protesta acorrentado na sede do órgão

Um servidor da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) se acorrentou em frente à sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), nesta terça-feira, 20. Ele protesta contra questões relacionadas à instituição e ao sindicato da categoria, o Sindae, em uma pauta com dez reivindicações, sendo duas de apoio logístico à sua manifestação.

O operador de processo Adailton Melo, de 35 anos, pede que a Embasa divulgue as depesas com o setor pessoal, além de convocar uma coletiva de imprensa para quantificar e justificar os gastos com eventos.

O funcionário também quer que a empresa emita um cronograma de contratação dos aprovados no último concurso e mande um projeto ao Assembleia Legislativa da Bahia para ampliar o plano de habitação dos servidores estaduais para os funcionários da Embasa. Outra reivindicação é que o acordo coletivo 2013 - 2014 inclua um adicional de revezamento de turno.

Sindae - Sobre o sindicato, Adailton reclama da falta de investigação de casos de assédio moral dentro da Embasa. Ele pede que o Sindae divulgue uma cartilha sobre o problema, além de publicizar o manifesto dele no boletim do sindicato.

O coordenador geral do Sindae, Adilson Bonfim, nega que o sindicato não investigue as denúncias de assédio moral. "Não é verdade. Ao longo de mais de 20 anos, divulgamos cartilhas sobre o assédio moral e investigamos os casos. Estamos em época de eleição no sindicato e esse protesto é para que a chapa dele apareça e consiga votos", diz.



O coordenador da chapa 2, que concorre com a atual gestão do sindicato, Raimundo Coutinho, nega que o protesto seja uma articulação por conta da eleição. "É uma atitude isolada de trabalhador da Embasa, que não deve está satisfeito com o que vinha acontecendo. Ele já vinha fazendo denúncia nas redes sociais sobre assédio moral. A chapa 2 não tem qualquer vínculo ou tipo de comunicação com ele", explica.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Embasa, mas ainda não obteve retorno sobre as reivindicações do servidor.

Logística - Adilson pretende manter o protesto enquanto seus pedidos não forem atendidos. Para isso, ele levou colchão, capa de chuva e alguns alimentos rápidos. "Vou conseguir uma cabana de camping para que eu possa ficar vários dias. Trouxe granola e também pretendo contar que os colegas tragam lanches para mim", explica o funcionário, que trabalha há 2 anos e quatro meses no órgão.

adblock ativo