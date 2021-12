Serviços públicos contarão com esquema especial até quarta-feira

Por causa da greve dos caminhoneiros e a falta combustível na capital baiana, os serviços públicos em áreas consideradas prioritárias, como saúde, transporte público e limpeza urbana contarão com esquema especial de operação. De acordo com a prefeitura, o funcionamento destes setores está assegurado, mesmo que de forma parcial, até a próxima quarta-feira, 30.

Desde esta sexta, 25, a frota dos ônibus foi reduzida para 80% do total nos horários de pico e 40% nos demais. Neste sábado, 26, apenas metade da frota do município vai sair das garagens. No domngo, 27, o número cai para 30%. Segunda, terça e quarta, o número volta ao patamar de 80% e 40%.

A gestão municipal não afasta a possibilidade do número diminuir ainda mais. “Como temos percebido que poucas pessoas estão nas ruas, não descartamos a possibilidade de reduzir para aumentar o número de dias que temos combustível em estoque”, esclareceu o prefeito ACM Neto (DEM), durante a apresentação do esquema.

A demanda do serviço será acompanhada em tempo real pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

Com anúncio de redução da frota de ônibus, trabalhadores saíram mais cedo com receio de esperar muito tempo. A volta para casa, também foi difícil para quem usou o transporte coletivo. Amanda Pereira, revendedora em uma concessionária de carros, abriu mão de ir ao trabalho de carro . A empresa liberou os funcionários uma hora mais cedo. "Amanhã eu terei de sair mais cedo para chegar no horário no trabalho", calcula Amanda.

No caso do encanador Aílton Bispo, o metrô garantiu a volta para casa até metade do caminho, mas teve que aguardar por mais tempo o ônibus para fazer a integração. "Eu trabalho em Stella Maris. Venho de metrô até o ponto do shopping da Bahia para voltar para casa, mas está demorando muito".

Transtorno

A dona de casa Elisângela dos Santos teve dificuldade em entrar em um ônibus por estar com o filho de um ano de colo. "Tive uma consulta médica no inicio da tarde e estou esperando um ônibus para a Suburbana, mas só passaram lotados", relata.

Na saúde, a prioridade é o funcionamento do Hospital Municipal e das Unidades de Pronto-Atendimento. A gestão assegurou que existe reserva de combustível para as ambulâncias do Samu até quarta-feira. O mutirão de vacinação contra o vírus da gripe, previsto para hoje, está mantido. "Estamos vendo a possibilidade de conseguir mais combustível diretamente de fornecedores. Mas essa possibilidade ainda não é garantida", revelou o prefeito.

Devido a falta de combustível e ao bloqueios nas vias de acesso à CIA-Aeroporto, uma suspensão no serviço de coleta de lixo não é descartada. "Se esse movimento não for suspenso e houver a extensão dessa dificuldade de abastecimento, na segunda-feira vamos divulgar novo plano operacional", salientou o prefeito.

As aulas das escolas municipais estão mantidas enquanto os ônibus do transporte público puderem circular, o mesmo vale para repartições públicas municipais. As áreas de manutenção e da Defesa Civil, que atuam mais diretamente na Operação Chuva vão manter a operação.

