Serviços gratuitos e atrações infantis são oferecidos durante inauguração de nova avenida

A inauguração da avenida 29 de Março foi marcada pela realização da Feira Cidadã, promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSB). Das 8h às 14h, foram oferecidos serviços de saúde, emissão de documentos e atividades de arte, esporte e lazer.

O vendedor João dos Santos, 47 anos, foi à feira em busca de atendimento odontológico. “Aproveitar que é aqui perto de casa e já fazer uns reparos. Até porque durante a semana é mais complicado ir ao posto médico. Hoje estou de folga do trabalho”, disse.

A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres também marcou presença na Feira Cidadã com uma unidade móvel e uma equipe interdisciplinar formada por advogadas, psicólogas e assistentes sociais.

“A feira permite que as pessoas tenham acesso a serviços, que muitas vezes, estão distantes do local de moradia. Estamos aqui para atender às mulheres da região que estão em situação de violência, assim como, para passar orientações sobre como fazer a denúncia, educar as pessoas sobre a importância de combater o machismo e a violência contra as mulheres”, frisou a Secretária de Política para as Mulheres, Julieta Palmeira.

Serviços oferecidos

Na área da saúde, os serviços realizados são os de oftalmologia, procedimento para rastreio de catarata, serviços de odontologia, além de exames de imagem, como eletrocardiograma e ultrassonografia (mama, partes moles, vias urinárias, abdômen e transvaginal). Os interessados em realizar os exames devem apresentar documentos como RG, cartão do SUS, comprovante de residência e requisição médica.

Já documentos emitidos gratuitamente são a primeira e as demais vias do RG. Os interessados devem apresentar certidão de nascimento ou certidão de casamento originais e duas fotos 3x4 recentes.

Lazer

Para os adultos e crianças estão sendo oferecidos atividades recreativas. A apresentação dos grupos Stripulia, Canela Fina e Tio Paulinho garantem a diversão do público infantil.

