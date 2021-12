Serviços gratuitos de saúde são oferecidos na Boca do Rio

Uma feira de saúde e cidadania será realizada neste sábado, 13, em Salvador. Os serviços serão ofertados no Centro de Saúde Alfredo Bureau, localizado na rua Jaime Sapolnik, bairro da Boca do Rio, das 9h às 13h.

Serão disponibilizados atendimentos clínico geral, pediátrico, dermatológico, ortopédico, exames laboratoriais, testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, aferição de pressão arterial e glicemia.

Interessados também vão poder realizar a atualização do acompanhamento do Bolsa Família, além de receber orientações nutricionais e emitir a segunda via do cartão SUS. Na área de cidadania, os moradores terão acesso a orientações jurídicas e palestras com o foco em recursos humanos.

Os participantes também podem fazer o corte gratuito de cabelo e os pequenos terão muita diversão no espaço infantil. Todos os atendimentos acontecerão ordem de chegada. Para as demandas de saúde, os pacientes terão que apresentar o cartão SUS e um documento oficial com foto.

