Serviços do Ceprev Brotascenter será transferido para o SAC

O atendimento do posto Ceprev Brotascenter - voltado a aposentados e pensionistas - será totalmente transferido para o SAC Servidor, localizado no Multishop Boca do Rio, a partir da próxima segunda-feira, 3. O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

A unidade de atendimento da Previdência Estadual no SAC Servidor oferece os mesmos serviços disponibilizados atualmente no Ceprev Brotascenter. O servidor pode protocolar o pedido de aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, realizar o recadastramento, esclarecer dúvidas sobre direitos previdenciários, obter a segunda via de contracheque e certidão negativa de benefício previdenciário, entre outros serviços.

Além do SAC Servidor, os aposentados e pensionistas de Salvador têm à disposição as unidades de atendimento da Previdência Estadual nos postos SAC do Shopping Barra, Shopping Bela Vista, Cajazeiras, Comércio, Pernambués, Pau da Lima, Salvador Shopping e Shopping Paralela - os dois últimos com atendimento por hora marcada (0800 071 5353/4020 5353).

