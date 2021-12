Serviços de saúde e lazer são oferecidos gratuitamente em shopping de Salvador

Até a próxima quarta-feira, 31, serão ofertados gratuitamente serviços e atividades na área de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. A ação 'Espaço Aconchego', ocorre no Shopping Center Lapa, no L1 do empreendimento, das 9h às 17h.

O intuito é proporcionar a todos um ambiente de multisserviços, que contribuem para assegurar uma melhor qualidade de vida para quem for ao local.

Na programação de serviços, o público tem acesso a orientação nutricional e de saúde bucal, avaliação funcional com profissionais especializados, aulas de ginástica e yoga, oficinas de artesanato e pintura, apresentações artísticas, desfiles e exposição.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

23/10

10h – Mostra “Terapia do Corpo” (10h)

14h – Apresentações dos grupos Sambadeiras e Rosas Vermelhas

24/10

9h às 10h – Avaliação nutricional (IMC)

10h às 12h – Educação em saúde roda de conversa

13h30 às 14h30 – Oficina de Yoga

25/10

10h às11h – Apresentação de dança de salão

14h às 15h – Apresentação do projeto sabor e saber (14h às 15h)

15h às 16h – Oficina de Yoga

26/10

9h às 11h30 – Oficina de pintura em tela

9h às 11h30 – Exposição de pintura em tela

13h às 14h – Educação em saúde roda de conversa

14h às 16h – Bingo e oficina de arte em malhas

27/10

9h às 17h – Exposição de pintura em tela

29/10

10h às 11h30 – Aulas de ginástica e treinamento funcional

13h às 16h – Mesa expositiva saúde do homem e da mulher

30/10

9h às 12h e 13h às 16h – Avaliação nutricional (IMC)

9h às 16h – Mesa expositiva saúde do homem e da mulher

31/10

9h às 12h e 15h às 16h – Avaliação nutricional (IMC)

9h às 12h – Mesa expositiva saúde do homem e da mulher

13h30 às 14h30 – Oficina de Yoga

15h às 17h – Mesa expositiva saúde do homem e da mulher

