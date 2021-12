Serviços de bem-estar e beleza são ofertados gratuitamente no metrô nesta sexta

No mês de conscientização sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento para a cura do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, o CCR Metrô Bahia realizará mais uma ação, nesta sexta-feira, 25.

No espaço Rosa - Se Toca, Menina!, montado na Estação Acesso Norte de Metrô serão ofertados serviços de beleza e bem-estar para os clientes.

Massoterapia, maquiagem, aferição de pressão e esmalteria serão disponibilizados gratuitamente, das 11h às 13h e das 17h às 19h.

