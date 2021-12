Serviço ortopédico terá destaque na Itália

A ala ortopédica do Hospital da Criança Martagão Gesteira será representada, neste sábado, 10, na Itália, por 17 trabalhos científicos desenvolvidos na instituição. O médico e coordenador do serviço de Ortopedia e Traumatologia do Martagão, Fernando Garcia, apresentará os projetos no 37º Sicot Orthopaedic World Congress, em Roma.

Garcia pontua que o hospital realiza entre 2,5 mil a 3 mil atendimentos ortopédicos por mês e cerca de 200 cirurgias mensais, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS): "Cuidamos de crianças que percorrem vários serviços da capital e interior, é só vão finalmente resolver o problema de saúde no nosso Hospital".

Durante o congresso, o ortopedista irá abordar temáticas diversas, como paralisia cerebral e infecções ósseas, formas de tratamento dos pés, inclusive defeitos - como pés chatos, fraturas e joanetes - relacionados à obesidade infantil.

De acordo com Garcia, algumas dos temas a serem debatidos no Sicot tratam de casos que, no Martagão, têm maior número de atendimentos. "As deformidades angulares e nos pés, correlacionadas com a obesidade, mesmo nas crianças; os pés tortos e as fraturas, que têm aumentado significativamente, e as infecções nos ossos, que estão muito ligadas ao quadro socioeconômico que vivemos são, realmente, as maiores demandas que nós temos", assinala.

Para o médico, após uma sequência de notícias sobre a suspensão de procedimentos, o destaque que será dado à importância dos trabalhos desenvolvidos pela instituição facilitará a captação de recursos e ajudará na recuperação do hospital.

"Acreditamos que ao divulgar, de forma científica, as patologias e as melhores e mais atuais formas de tratá-las, possamos sensibilizar tantos os governantes quanto os setores de pesquisa dos governos estadual e federal. Essa projeção fará com que invistam mais nessa área tão esquecida, mas tão útil", disse.

Hospital-escola

Os atendimentos mensais do Martagão Gesteira fazem da instituição um hospital-escola. "Somos ponto de estágio para três residências em ortopedia, autorizada pela SBOP [Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica]", diz Garcia.

