Serviço móvel de castração animal segue para o Subúrbio

O 'Castramóvel', serviço itinerante de castração animal, vai para o bairro de Fazenda Coutos III, no Subúrbio Ferroviário, no dia 21 de julho. O caminhão ficará estacionado ao lado do Centro de Saúde Casa do Trabalhador, localizada na Alameda Marquês de Leão.

O atendimento é feito sempre na segunda e terça-feira para agendamento e triagem e na quarta e quinta-feira para realização das cirurgias, das 8h às 12h. O proprietário do animal deve apresentar a original e cópia da carteira de identidade, CPF, cartão de vacinação do animal e comprovante de residência.

Para estar apto, o cão ou gato deve ter entre oito meses e cinco anos de idade, peso acima de um quilo e apresentar boa condição de saúde. Em caso de esterilização de fêmeas, o animal não pode estar em período gestacional.

Atualmente, o Castramóvel se encontra no bairro de Valéria, onde fica até a próxima quarta-feira, 16.

