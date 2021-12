Serviço jurídico gratuito à famílias carentes começa hoje

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) inicia nesta quarta-feira, 9, o serviço itinerante de assistência jurídica gratuito para famílias em situação de vulnerabilidade.

O Ajuris Móvel vai prestar atendimento, por dois advogados contratados, nas comunidades de Cajazeiras, Valéria, Federação, Centro Histórico, Lobato, Parque São Bartolomeu, Mata Escura, Santo Inácio, Paripe, Fazenda Coutos, Parque São Cristóvão, Itapuã, Ceasa e Ilha de Maré.

Cada advogado atenderá duas unidades por dia, atuando nos turnos da manhã e da tarde, entre segunda e quinta-feira. Neste primeiro dia de funcionamento, o serviço foi realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Paripe e São Cristóvão, pela manhã, e em Fazenda Coutos e Itapuã, à tarde.

No Ajuris Móvel serão oferecidos serviços como orientação sobre pendências familiares (reconhecimento de paternidade, obtenção de documentos e certidões, pagamento de pensão alimentícia, dentre outros aspectos), disputas entre vizinhos, legalização de terras, defesa do consumidor e assuntos referentes à Previdência Social (como obter aposentadoria, licença médica e questões trabalhistas, etc).

Orientadas e de posse dos documentos necessários para cada caso, as famílias serão encaminhadas à entidades como a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O Ajuris Móvel volta aos bairros de 15 em 15 dias.

