Serviço itinerante da Coelba atende em 3 bairros na segunda

As Agências Móveis da Coelba levam os serviços da concessionária para mais perto dos moradores de Paripe, Narandiba e Jardim Cruzeiro a partir da próxima segunda-feira, 26, até a próxima sexta-feira, 30. As unidades de atendimento ficarão instaladas na Praça João Martins, em Paripe; na Avenida Edgard Santos, em Narandiba; e na Rua 12 de dezembro, no Jardim Cruzeiro. O horário de funcionamento será das 8h às 16h30.

Nos locais, os clientes poderão realizar o cadastramento na Tarifa Social de Energia, benefício do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta de luz. Para isso, os interessados devem se apresentar munidos de CPF, identidade, última fatura de energia e Número de Identificação Social (NIS) ou cartão do Bolsa Família ou número do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além do cadastramento na Tarifa Social, estarão disponíveis, nas unidades móveis, serviços como pedidos de novas ligações, parcelamento de débitos, segunda via de conta de energia, religações, entre outros.

