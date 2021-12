Serviço expresso do TJ-BA é desativado

O Tribunal de Justiça Express, unidade de prestação de serviços do Poder Judiciário na Bahia, com atendimento de hora marcada, foi desativado ontem, por determinação da corregedora-geral de justiça do Estado, desembargadora Ivete Caldas. O serviço era prestado no SAC do Shopping Paralela e atendia, em média, nove mil pessoas por mês.

De acordo com a juíza corregedora Ana Barbuda, servidores da unidade foram transferidos para cartórios extrajudiciais.

"De fato, foi desativado, mas não porque não houvesse necessidade. Todos esses serviços são prestados hoje de uma forma muito mais eficiente pelos cartórios privatizados", afirmou a juíza. Ela ainda acrescentou que unidades que necessitavam de servidores estavam sendo prejudicadas com o funcionamento do TJ Express.

Tribunal - Procurada pela equipe de reportagem, a assessoria de comunicação do TJ-BA reiterou, por meio de nota, que "a gestão de pessoal dos serviços cartorários extrajudiciais é de responsabilidade das corregedorias de Justiça". Mas lamentou que, no momento de transição e privatização dos cartórios extrajudiciais, "o premiado serviço TJ-BA Express seja inviabilizado pela falta de mão de obra".

Segundo a assessoria, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Mário Alberto Hirs, no fim da tarde de ontem pediu um estudo para tentar recompor o quadro de atendentes do TJ Express.

Reclamação - Ana Maria Pontes, administradora, que costumava utilizar o TJ Express, esteve ontem no SAC do Shopping Paralela para tentar marcar um horário. Ela pretendia conseguir uma senha para reconhecer firma de documentos, mas foi surpreendida pela notícia. "Por que acabar com uma unidade que está dando certo? Não pegávamos fila. Era só marcar horário por telefone e estar aqui na hora indicada. Agora terei que procurar um privatizado", ela lamentou.

Enquanto o serviço estiver desativado, usuários com atendimento agendado para os próximos dias devem contatar o TJ Express, por meio do telefone 0800 071 5353 (gratuito)

adblock ativo