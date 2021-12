Serviço de reparo em tubulação é concluído

Equipes técnicas da Empresa Baiana de Águas e Saneamento da Bahia (Embasa) e da CCR Metrô Bahia concluíram, no início da manhã desta terça-feira, 5, o serviço de manutenção no trecho da tubulação de água rompido no final da tarde da última segunda, 4.

O incidente, causado por falhas operacionais, aconteceu durante uma intervenção da obra do metrô, no canteiro central da Av. Paralela, próximo ao Bairro da Paz.

De acordo com a Embasa, ao tomar conhecimento da ruptura da adutora, a empresa entrou em contato com a população das áreas afetadas, por meio de nota divulgada aos meios de comunicação de massa.

A companhia informou, ainda, que esclareceu à população as causas da interrupção no abastecimento para manutenção emergencial na tubulação.

Abastecimento

Com a conclusão do serviço de reparo, a redistribuição de água está sendo retomada, gradativamente, nas regiões afetadas pela interrupção. Conforme a Embasa, a previsão é que o fornecimento nessas áreas esteja completamente regularizado na manhã desta quarta, 6.

Em alguns locais situados em pontos muito elevados, a previsão é que a plena normalização do abastecimento ocorra até quinta, 6.

As localidades que tiveram a oferta de água descontinuada foram: Alphaville, Costa Verde, Jardim Vila Verde, Mussurunga, avenidas Orlando Gomes e Paralela, São Cristóvão, Trobogy, Alto do Coqueirinho, Itapuã, Nova Brasília, Nova Conquista, Bairro da Paz, Praia do Flamengo, Stella Maris e Jardim Piatã.

A Embasa também comunicou que somente 60 usuários da rede fizeram queixas por ter sido prejudicados com a suspensão do abastecimento, por meio dos canais de atendimento.

A companhia informou, ainda, que não haverá descontos na conta de água para quem teve a distribuição cortada, pois o usuário do serviço é cobrado pela quantidade de metros cúbicos que passa pelo hidrômetro, sendo que os dez metros cúbicos iniciais são franqueados com um desconto de mais de 50%.

