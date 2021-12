Serviço de psiquiatria hospitalar é lançado

Uma parceria do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) com o Juliano Moreira (HJM), a primeira Unidade de Psiquiatria Hospitalar (UPH) destinada a pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) foi inaugurada nesta quarta-feira, 6, no HGRS, no bairro do Cabula.

Na primeira fase da implantação do serviço vão ser disponibilizados dois leitos para oferecer aos pacientes com transtornos mentais atendimentos clínicos, cirúrgicos e obstétricos com o acompanhamento de psiquiatras, dando suporte à equipe médica e aos internos.

"Os hospitais em geral não são preparados, tanto em estrutura quanto em equipe médica, para atender esses pacientes. O nosso trabalho vai ofertar uma equipe mais completa", explicou o psiquiatra Lucas Argolo, um dos coordenadores da nova unidade.

"Tínhamos uma demanda muito grande de pacientes com transtornos mentais. Como somos vizinhos ao Hospital Juliano Moreira, a tendência era fazer essa integração. Nessa primeira fase, utilizamos a estrutura da unidade hospitalar, adequando o espaço e treinando nossa equipe para garantir assistência qualificada", afirmou o diretor-geral do HGRS, Antônio Raimundo de Almeida.

Para a professora Lívia Souza, 51 anos, esposa de um portador de transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, o modelo de assistência médica implantada na nova unidade do Hospital Roberto Santos tranquiliza os familiares.

"A atuação de um psiquiatra dentro de um serviço geral é muito importante para a recuperação de um paciente. Uma equipe multidisciplinar é capaz de acolher os que precisam de cuidados físicos e mentais, e isso conforta os familiares", declarou ela.

"É uma grande conquista para o estado. A Bahia é muito atrasada em relação ao estigma de pessoas que apresentam transtornos mentais", avaliou Helisleide Bonfim, portadora de transtorno bipolar e presidente da Associação Metamorfose Ambulante de Familiares e Usuários do Sistema de Saúde Mental do Estado da Bahia (Amea), há 25 anos em atuação no estado.

Teste

Segundo o diretor-geral do HGRS, inicialmente o sistema deve operar como um teste para a implantação de um bloco com oito leitos, previstos para ser inaugurados em dois anos.

Os valores investidos na criação do serviço são "simbólicos", conforme a Sesab e o HGRS. De acordo com informações de ambos, o único investimento feito foi a contratação de dois psiquiatras, já que o atendimento será realizado nas instalações da unidade.

