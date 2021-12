Serviço de ônibus entre aeroporto e metrô começa nesta quinta

Nesta quinta-feira, 26, após o governador Rui Costa inaugurar a Estação Aeroporto do metrô, o novo trecho do modal entrará em funcionamento, com o serviço gratuito de seis ônibus que farão a ligação até o aeroporto internacional de Salvador.

A inauguração está prevista para ocorrer às 9h. Somente depois da entrega do equipamento é que as pessoas poderão se deslocar do Acesso Norte até a Estação Aeroporto, com duração de 28 minutos. Com este novo trecho – antes o trajeto terminava na estação do metrô de Mussurunga – o sistema metroviário finaliza a Linha 2 que estava prevista: Acesso Norte-Aeroporto.

Com exclusividade, A TARDE conferiu nesta quarta, 25, o sistema de ligação que será feito com o aeroporto. Ao descer na última estação da Linha 2, o usuário poderá seguir até um ponto de onde partirão os ônibus específicos para o aeroporto.

No local, que fica ainda dentro da estrutura da estação, há dois monitores com os horários de embarque e desembarque dos voos. As saídas dos ônibus estão previstas para ocorrer a cada dez minutos.

“Se a gente perceber que a demanda está grande, o intervalo pode ser reduzido”, afirmou o gestor de atendimento e operação da CCR Metrô, concessionária do sistema, Hamilton Trindade.

Os veículos possuem acessibilidade, ar-condicionado e entradas USB sob os bancos para carregar dispositivos móveis, como celulares.

Os ônibus, que vão funcionar no mesmo horário do metrô, das 5h à 0h, são semelhantes aos utilizados em aeroportos de todo o País para fazer o deslocamento de passageiros das aeronaves até os terminais.

Segundo dados da CCR Metrô, eles têm capacidade para realizar pelo menos 234 viagens por dia e dispõem de câmeras de monitoramento.

Na ida metrô-aeroporto, o trajeto tem 2,5 km e não é preciso pagar passagem. “O usuário já pagou a passagem ao entrar no metrô”, ressaltou Trindade. Na volta, aeroporto-metrô, com 1,5 km, também não é preciso pagar a tarifa.

O ponto para entrar no ônibus será sempre o desembarque do aeroporto. Neste caso, o traslado é gratuito e o usuário somente pagará a passagem caso queira seguir no metrô. A previsão é que, saindo do metrô, o trajeto seja feito em até 10 minutos e, retornando a partir do aeroporto, quatro minutos.

Os veículos poderão transportar até 75 passageiros por vez – sendo 19 sentados e 56 em pé. Segundo Trindade, Salvador é uma das poucas capitais cujo sistema metroviário chega ao aeroporto. “São Paulo tem. Inaugurou no final de março, mas ainda não está em tempo integral. Recife também tem e Porto Alegre. Mas que deixe na porta das 5h à 0h, por enquanto, é só o de Salvador”, frisou.

A entrega da Estação Aeroporto, no entanto, sofreu atraso. Trindade não soube informar o período. “Teve um pequeno atraso por causa da greve dos trabalhadores e da questão envolvendo o bambuzal do aeroporto”, ressaltou o gestor de atendimento e operação da CCR.

Um terminal de ônibus vinculado à Estação Aeroporto está sendo construído, mas a previsão é que seja finalizado ainda este semestre.

Expansão

Na Linha 2 há ainda a previsão de estender até Lauro de Freitas. No entanto, isso só ocorrerá caso a Estação Aeroporto atinja, em horário de pico, um fluxo de seis mil pessoas por seis meses. “Quando isso acontecer, a gente inicia os estudos para a expansão até Lauro de Freitas”, afirmou Trindade.

Na Linha 1, da estação de metrô da Lapa até a do Acesso Norte são, segundo Trindade, oito minutos. Da Lapa até Pirajá, 15 minutos. “Na Linha 1 tem também a expansão para Águas Claras, mas isso será feito por meio de licitação do governo do estado, que ainda não foi lançada. Temos informação de que sai ainda este ano”, acrescentou.

