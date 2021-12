Serviço de fisioterapia do HRS contará com técnicas terapêuticas

A partir do mês de novembro, o serviço de fisioterapia do Hospital Geral Roberto Santos vai oferecer sessões de reiki, shiatsu, do-in, cromoterapia, reflexologia podal, tui-ná, ventosaterapia e auriculoterapia para os pacientes internados na instituição.

A atualização do serviço se baseia na implantação das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS) na unidade. As PICS são técnicas terapêuticas que visam reequilibrar a saúde do paciente através de uma abordagem multidisciplinar.

As sessões serão realizadas na sala de atendimento intra-hospitalar da fisioterapia, situada no segundo andar do hospital.

