Serviço de acolhimento a pessoas em situação de rua é inaugurado em Salvador

Será inaugurada nesta quinta-feira, 7, às 14h, a primeira Unidade de Apoio na Rua (UAR) de Salvador, voltada para pessoas em situação de rua e/ou usuárias de drogas. O serviço vai funcionar na localidade conhecida como “Pela Porco”, na região da Sete Portas, com o objetivo de acolhimento, cuidado e promoção de direitos deste público.

A iniciativa faz parte do Programa Corra pro Abraço, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. Na próxima quarta-feira, 13, acontece a inauguração de outra unidade, que vai funcionar na Praça das Mãos, no Comércio.

Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, os espaços vão oferecer uma programação regular de oficinas sobre saúde e arte-educação para pessoas que são expostas a fatores de risco, como exploração sexual, abandono escolar, falta de acesso a bens sociais, culturais e econômicos, desemprego, ruptura das redes social e familiar, saúde precária, entre outros.

O atendimento é feito por uma equipe composta por assistentes sociais, psicólogos e redutores de danos, além da oferta de local para banho; kit higiene (sabonete, escova de dentes e etc.); oficinas e orientações sobre cuidado e autocuidado; e escuta técnica qualificada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 71 3493-3004.

