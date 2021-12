Serviço AME, do Hospital da Mulher, ficará ativo no Carnaval

O Serviço de Atendimento às Mulheres Expostas à Violência Sexual (AME) do Hospital da Mulher, localizado no largo de Roma, em Salvador, estará de portas abertas para acolher mulheres durante o Carnaval, pelo segundo ano consecutivo.

Mulheres, incluindo adolescentes e mulheres trans, que passarem por situações de abusos e violência sexual serão acolhidas no centro, que dispõe de equipe multiprofissional com médicas ginecologistas, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas e farmacêuticas. Assim como nas demais datas, as pacientes serão atendidas sem necessidade de agendamento prévio.

O encaminhamento também pode ser feito pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher, por meio de órgão judicial e policial, Instituto Médico Legal (IML), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Delegacia Especial de Atenção à Mulher (Deam’s), Unidade de Pronto Atendimento (Upa’s) ou Central Estadual de Regulação da Bahia (CER-BA).

O atendimento ocorre com ou sem o registo de Boletim de Ocorrência. O Serviço AME orienta que o atendimento de emergência seja feito em até 72 horas da violência para um melhor prognóstico. Ao dar entrada na unidade, a paciente realizará exames laboratoriais sorológicos, profilaxia para HIV e DST’s, contracepção de emergência e exame médico pericial em parceria com o IML, além de obter de acompanhamento à delegacia especializada para registro da ocorrência, caso a vítima deseje.

Em caso de dúvidas ou encaminhamentos, o contato pode ser feito por meio do telefone (71) 4141-6520 ou (71) 3034-5005. Denúncias de violência sexual podem ser feitas através do Disque 180.

