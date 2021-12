Série de TV é gravada no Centro Histórico

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realizaram neste sábado, 13, interdições na rua Direita de Santo Antônio Além do Carmo por conta de filmagens de uma série para um canal fechado que está sendo realizada em um imóvel no local.



Sem se identificar, um agente da Transalvador afirmou que o trânsito somente era interrompido quando acontecia a gravação de cenas. "As interdições não estão levando nem um minuto. É só quando eles estão gravando cenas da série", disse o agente. A previsão é que neste domingo, 14, último dia das gravações, sejam realizadas novas interdições.



O morador Antônio Tadeu reclamou da interdição: "É um transtorno porque se trata de uma filmagem particular, que não respeita o nosso direito de ir e vir", afirmou.



A TARDE esteve no local duas vezes pela manhã e não registrou congestionamento. Proprietário do imóvel onde está sendo gravada a série, Manoel Almeida Neto, 34, contou que no local já foram gravadas séries como Ó Paí Ó. "Foi feito comunicado com antecedência, mas a interdição é bem rápida", destacou.

