Série de homenagens marca centenário de Jorge Calmon

Uma missa presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, às 10 horas, na próxima terça-feira, na Igreja do Bonfim, marca o centenário de nascimento do jornalista e professor Jorge Calmon (1915-2006).

Às 19 horas do mesmo dia, a Câmara Municipal de Salvador realiza uma sessão especial em homenagem ao centenário do jornalista.

As honrarias integram os eventos que vêm sendo organizados pela Associação Baiana de Imprensa (ABI), iniciados no ano passado, com o apoio de outras instituições baianas, para homenageá-lo.

"Por tudo que o doutor Jorge Calmon realizou, ele ficou fortemente marcado na história baiana. Em razão disso, a ABI tem se empenhado como pode para celebrar esse grande vulto que se confunde com a própria instituição", afirma o presidente da ABI, Walter Pinheiro.

Na quinta-feira, a partir das 18 horas, a Academia de Letras da Bahia (ALB) promove uma sessão solene em homenagem ao jornalista, que integrou a instituição ocupando a cadeira de nº 23 e chegou a presidi-la.

<GALERIA ID=20188/>

Vocação

Jorge Calmon nasceu em Salvador, no bairro de Nazaré, em 7 de julho de 1915. Era filho do comerciante Pedro Calmon Freire Bittencourt e de Maria Romana Moniz de Aragão Calmon de Bittencourt. Fez o colegial no Antônio Vieira e graduou-se em direito, mas foi no jornalismo que encontrou a grande paixão profissional.

"Ele nunca exerceu atividade como profissional de direito. Inclusive, quando terminou o curso, já era repórter de A TARDE", conta Jorge Calmon Filho.

Auditor fiscal, graduado em engenharia e mestre em administração, ele é o caçula dos seis filhos do casamento do jornalista com Leonor Calmon (1923-1992), realizado em 1948.

Os outros filhos são Maria Romana, já falecida, Maria Edith, Mário, Maria Virgínia e Maria Teresa. De acordo com Jorge Filho, em família Jorge Calmon tinha o mesmo temperamento gentil que era uma das marcas de sua personalidade.

"Ele era também muito espirituoso, atendia a todas as nossas necessidades e era um grande conselheiro diante de um problema, sempre dando recomendações com sabedoria e bom senso. Era muito amoroso", lembra Jorge Filho.

Ele afirma que tem boas recordações da vida com os pais e irmãos: "O clima em casa era de felicidade. Eu e meus irmãos sempre fomos muito unidos. Nossos pais nos deram uma educação rígida, mas com flexibilidade sempre que necessária".

Mas, mesmo em casa, Jorge Calmon não se afastava do hábito de escrever: "Até poucos meses antes de falecer, ele estava escrevendo artigos para a página de Opinião de A TARDE. Aos 91 anos, continuava muito lúcido. A morte dele foi por conta das complicações de ter ficado muito tempo de cama após uma fratura do fêmur devido a uma queda", conta.

Curiosamente, nenhum dos filhos seguiu carreira em jornalismo ou letras. "Ele não influenciou a decisão de nenhum de nós e incentivou todas as nossas escolhas. Mas chegava a dizer que comunicação era uma área que exigia uma dedicação árdua", diz.

Embora tenha atuado no serviço público - dirigiu a Biblioteca Pública de 1938 a 1942; foi deputado estadual (1947-1951 e 1951-1955); secretário do Interior e Justiça (1963-1967); e professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas -, o jornalismo era sua vocação.

No discurso ao assumir uma cadeira na ALB, em 1965, ele definiu a estreita relação com o jornalismo de forma precisa: "Em verdade, não possuo outro título para penetrar nesta academia senão o de jornalista. Os que pudesse exibir além dele pouco ou nada acrescentariam. Jornalista tenho sido mais do que qualquer, no terreno das letras", afirmou.

adblock ativo