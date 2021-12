Sérgio Moro fará palestra sobre corrupção em Salvador

O juiz federal Sérgio Moro, responsável por comandar as investigações da Operação Lava Jato, virá a Salvador para palestrar na 3º edição do Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. O evento é realizado pela Associação de Delegados de Polícia Federal da Bahia (ADPF-BA) e acontecerá nos dias 23 e 24 de agosto na sala de cinema UCI Orient do Shopping Barra.

Moro fará a abertura do simpósio com a palestra "4 anos de Lava Jato: reflexões e futuro do combate à corrupção no Brasil". Na ocasião, ele ainda receberá a medalha Tiradentes, a mais alta condecoração concedida pela ADPF. Segundo a instituição, a homenagem foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Diretores da associação e reflete "o reconhecimento pela ação do magistrado em favor do fortalecimento da Polícia Federal e a relevância dos serviços prestados à nação brasileira".

Além do juiz, também estarão presentes no evento, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso e do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

adblock ativo