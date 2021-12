Sequestros -relâmpago têm alta na Bahia

A média mensal dos casos de sequestro-relâmpago registrada nos cinco primeiros meses deste ano na Bahia cresceu, em comparação com a média observada nos 12 meses de 2012.

Este ano já foram contabilizadas 64 ocorrências, entre janeiro e maio, o que representa média de 12,8 registros por mês. Em todo o ano passado, a média ficou em 10,9 casos mensais (131 crimes desta modalidade).

Os números são do Centro de Documentação e Estatística Policial, da Secretaria da Segurança Pública (Cedep-SSP).

Os casos de extorsão mediante sequestro - quando um criminoso retém uma pessoa para obter vantagem financeira - cresceram 17% no ano passado, em comparação com 2011. Em 2012, foram registrados 41 casos, enquanto no ano anterior sete ocorrências a menos. Este ano, já foram registrados 18 casos, de janeiro a maio.

De acordo com a assessoria de comunicação da SSP, pelo menos nos últimos dois anos não foram registrados casos do sequestro considerado "clássico", quando o criminoso priva a vítima de liberdade, mantendo-a em cativeiro, para exigir resgate.

As assessorias de comunicação da SSP e da Polícia Civil informaram que não vão comentar os dados, mas, visando combater estes tipos de crime, o Estado oficializou a criação, no último mês de abril, do Núcleo Antissequestro e de Repressão aos Crimes de Extorsão, que funciona subordinado à Coordenação de Operações Especiais (COE).

O núcleo foi criado pela Portaria 163 (21/4/2013). A assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que o núcleo já existia, mas apenas em abril foi formalizada a criação, com a publicação da Portaria 163.

Preocupação - Especialistas ouvidos por A TARDE dizem que o aumento preocupa e cobram ações mais enérgicas de combate a esses tipos de crimes. Para o coordenador do Observatório de Segurança Pública da Bahia, Carlos Alberto Costa Gomes, a criação do núcleo é positiva.

No entanto, o estudioso destaca que esta medida deveria ser acompanhada de uma série de iniciativas para prevenir os ataques.

"Há falhas na segurança só tratadas após o crime acontecer. Vemos bom aparato no interior dos estabelecimentos, mas pouca ou nenhuma cobertura no entorno deles". Investimento em serviços de inteligência, mapeamento de áreas vulneráveis e formação de policiais especializados são pontos sugeridos.

Para Costa Gomes, também é preciso trabalhar com estabelecimentos comerciais, financeiros e demais setores, para que seguranças privada e pública ajam juntas.

O analista criminal Guaracy Mingardi acha que o núcleo já deveria ter sido criado há tempos. "Homicídio, roubo, sequestro e tráfico são crimes específicos e devem ter equipes especializadas combatendo", diz o ex-subsecretário nacional de segurança pública.

Para ele, os números na Bahia são "preocupantes" e a alta deve ser combatida para que os casos não se agravem. "O bandido que comete um sequestro-relâmpago hoje pode ser o mesmo que, daqui a alguns meses, pode arrumar um quarto escondido e sequestrar a vítima para pedir resgate", adverte.

