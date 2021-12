Sequestro-relâmpago termina em tiroteio na Bonocô

Policiais e bandidos entraram em confronto nesta quarta-feira, 9, na avenida Bonocô. A Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom) informou que houve um tiroteio no local.

O chefe do Serviço de Inteligência da 6ª Delegacia (Brotas), Paulo Portela, disse em entrevista ao programa Se liga Bocão (Record) que policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) buscavam um veículo EcoSport branco, que tinha sido roubado nesta manhã no bairro da Sussuarana, na entrada do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O proprietário do carro chegou a ser vítima de sequestro-relâmpago, mas acabou sendo liberado.

Após o registro da ocorrência, os agentes da DRFRV passaram a procurar os criminosos, que foram localizados na Bonocô. Portela informou que os bandidos reagiram e houve confronto.

Everaldo Carvalho, que passava em um ônibus, no momento do confronto, disse que o tiroteio começou após a colisão do veículo preto (conduzido pela polícia) com o branco (que foi roubado). "O carro fechou o outro e depois começou o tiroteio", contou.

Os assaltantes conseguiram fugir, abandonando o automóvel na avenida.

