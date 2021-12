Sequestro acaba com um morto e outro ferido em Salvador

Uma tentativa de assalto frustrada, seguida de um sequestro violento, acabou com um bandido morto e outro baleado entre a noite da última quinta-feira, 20, e madrugada desta sexta, 21, em Salvador.

De acordo com o delegado Nilton Borba, chefe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubo de Veículos (DRFRV), Paulo Henrique Garcia da Silva, 19 anos, e um outro homem identificado apenas como Christian, tentaram assaltar um salão de beleza no bairro de Nazaré, por volta das 19h da última quinta.

Conforme Borba, ao perceberem que o motorista da empresa estava estacionado na frente do salão, os bandidos renderam o funcionário, chamado de Valnei Nery dos Santos, 23 anos, colocaram-no no porta-malas do veículo e fugiram com o automóvel.

Após a fuga, os criminosos ligaram para o dono do salão e pediram um resgate no valor de R$ 2 mil para libertar o motorista. Eles não contavam, entretanto, que o automóvel possuía GPS (equipamento de monitoramento) e que, cada quilômetro rodado, estava sendo acompanhado pela polícia.

Segundo Nilton Borba, os sequestradores saíram do centro da cidade e percorreram os bairros de Águas Claras, Pernambués e Castelo Branco. Depois de um acordo para o pagamento do resgate, forjado pela polícia, os bandidos retornaram para o bairro e seguiram para a saída do Túnel Américo Simas, sentido Calçada, onde seria realizada a negociação.

Perseguição - Quando chegaram ao local e perceberam a presença da polícia, os criminosos - que já tinham retirado a vítima do porta-malas e colocado no banco de trás do veículo - tentaram fugir. Por meio de um alerta geral, que teria mobilizado agentes da Polícia Civil e equipes da 16ª e da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar, os bandidos não conseguiram sair da região e iniciaram uma troca de tiros com os agentes.

De acordo com Nilton Borba, a vítima saiu completamente ilesa do confronto, mas um dos criminosos - identificado apenas como Christian - foi baleado e morreu no local. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador.

Já o outro bandido envolvido no crime, Paulo Henrique, levou tiros no braço e na perna. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o paciente - que foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE) - passou por cirurgia para retirada das balas e não corre risco de morte.

Toda a operação, iniciada com sequestro da vítima, às 19 horas, foi encerrada por volta das três horas da manhã, com o internamento dos feridos.

