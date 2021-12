O sepultamento do corpo do cabeleireiro Valdir Macário, 45 anos, conhecido como Valdir Cabeleireiro, foi marcado por muita comoção. Querido pela comunidade onde trabalhava, na avenida Vasco da Gama, Valdir foi morto na noite do último sábado, 12, dentro do próprio salão.

Segundo a polícia, dois homens armados, um com uma metralhadora (como pode ser visto em um vídeo do sistema de segurança do estabelecimento), invadiram o local e atiraram contra o cabeleireiro, que atendia uma cliente no momento do crime.

Sepultamento de Valdir Cabeleireiro é marcado por comoção

Apesar da ação ousada, que resultou na morte de Valdir, ninguém mais ficou ferido.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o crime teria ocorrido por causa de um possível envolvimento amoroso do irmão de Valdir, Reginaldo Manoel da Silva, conhecido como Reginho, com a mulher de um traficante. Por conta disso, o criminoso teria ordenado a execução do irmão.

A assessoria de comunicação da Polícia Civil confirmou a existência desta versão para o homicídio e disse que esta é uma das linhas de investigação. O órgão, no entanto, não descarta outras possibilidades.

Reginho, que tinha sido baleado no dia 15 de outubro, está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

Durante o enterro de Valdir, muitos amigos e familiares lamentaram o ocorrido e destacaram o cabeleireiro como um homem bom. Valdir deixa mulher e dois filhos pequenos. Alguns famosos, como o cantor Tatau e o ex-jogador Edilson, estiveram na cerimonia.

Nas redes sociais, outros famosos como Silvanno Salles e Wil Carvalho, que eram clientes do cabeleireiro, lamentam o ocorrido. "Nessa loucura de violência chega a notícia da morte de Valdir Cabeleireiro (Vasco da Gama)... Sem palavras para comentar... Muito triste...", escreveu Will, no seu perfil no Facebook.



