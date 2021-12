Sepultamento de empresário será realizado no Jardim da Saudade

O corpo do empresário Luciano Rodrigues Vieira será sepultado nesta segunda-feira, 11, às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. Antes, às 15h30, será realizada uma missa na Capela F, onde ele será velado.

O empresário teve a morte encefálica confirmada neste sábado, 9, após ser encontrado caído com marca de agressão no olho na rua Miguel Navarro Y Cañizares. Ele foi visto pela última vez, por volva de 22h30 da sexta, 8, no Bar Preto, na Pituba.

A vítima foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. A família autorizou a doação de órgãos, que já foi realizada.

