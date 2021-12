Sepultado corpo de menino achado em freezer

Foi sepultado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), por volta das 17h, nesta quarta-feira, 7, o menino Adonay Santos, 9 anos. O corpo do garoto foi encontrado dentro do freezer da casa de uma jovem de 16 anos, suspeita de matá-lo.

Familiares e amigos acompanharam o velório, muitos estavam vestindo uma camisa com a foto de Adonay. Emocinado o pai do garoto, Ademir, não conseguiu falar com a reportagem. "É uma situação difícil, tive que tomar um remédio, to meio dopado, a mãe dele já foi para casa", disse ao A TARDE.

O caso

Adonay estava desaparecido desde a segunda-feira, 5. A família divulgou em sites locais o desaparecimento do menino e solicitou imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais do bairro. O menino foi visto pela última vez empinando pipa com outras crianças.

Na noite desta terça-feira, 6, uma adolescente de 16 anos, suspeita de estrangular e matar o garoto, foi levada para a 20ª Delegacia Territorial pelo próprio pai. Os dois moravam na rua do Asfalto, em Candeias.

