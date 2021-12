Sepromi não garante início de obras em Rio dos Macacos

A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia (Sepromi) esclarece que, ao contrário do publicado no Portal A TARDE, na terça-feira, 5, e na edição impressa do Jornal A TARDE, nesta quarta, 6, "não houve promessa de que obras previstas para a comunidade Quilombo dos Macacos sejam iniciadas imediatamente".

Membros da comunidade, localizada em Simões Filho (Grande Salvador), próximo a uma área militar da Marinha, ocuparam a sede da Sepromi, no bairro da Pituba, na segunda, 4, cobrando políticas de habitação para a área.

De acordo com o comunicado da Sepromi, "tais medidas só poderão ser executadas após a titulação definitiva da área, a cargo do governo federal".

