Sentidos da Avenida ACM serão bloqueados na noite desta sexta

Dois sentidos da Avenida ACM, nas proximidades do Parque da Cidade, serão bloqueados a partir das 23h desta sexta-feira, 30, até as 3h deste sábado, 1º.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motivo do bloqueio é devido a montagem de uma passarela.

No período em que os acessos estiverem bloqueados, os veículos poderão acessar a região do Itaigara, partindo do bairro da Pituba, infomrou o órgão de trânsito.

