Sensores vão captar volume de chuvas nas encostas da capital

Encostas e áreas de risco da capital baiana serão monitoradas, durante o período de chuvas, por sensores inerciais e de ruptura, tecnologia que visa acompanhar em tempo real o volume de chuva e a movimentação dos terrenos. Por meio desses sensores, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) pretende desenvolver atividades preventivas para o período chuvoso.

A novidade foi informada pelo prefeito ACM Neto e pelo diretor da Codesal, Gustavo Ferraz, na manhã desta quinta-feira, 16, durante a apresentação da Operação Chuva 2017, realizada no Sheraton Hotel da Bahia, no Campo Grande.

Ao todo, serão investidos R$ 279 mil para a implantação dos sensores, desenvolvidos pela empresa gaúcha Apsensor. Os equipamentos serão implantados como projeto-piloto na localidade do Bom Juá, área considerada de alto risco geológico e que vem sendo castigada, desde 2015, com os efeitos da chuva.

Serão implantados softwares para acompanhamento dos sinais dos sensores, que vão captar dados meteorológicos e de terrenos, que contará com visualização gráfica prevista pelo Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC).

A intenção, segundo o diretor da Codesal, Gustavo Ferraz, é fortalecer a chamada "Etapa de Alerta", que, este ano, utilizará 100% dos recursos tecnológicos e administrativos do órgão. "Dessa forma, teremos uma maior capacidade de analisar os fatos e responder de forma mais rápida às situações de risco à população", explicou.

As atividades preventivas, ainda de acordo com Ferraz, serão desenvolvidas pelo Grupo Permanente de Ações Preventivas de Defesa Civil, criado para desenvolver ações para evitar desabamentos e deslizamentos, não só no período de chuvas, mas durante todo o ano.