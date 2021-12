Sensores são instalados na capital baiana

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) iniciou a instalação de 100 sensores geotécnicos - equipamentos usados para monitorar áreas de riscos de deslizamentos de terra e desabamento de imóveis - em uma encosta no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

A área no Centro Histórico foi escolhida pelos registros de acidentes independentemente da ação da chuva. Os prismas que integram os sensores transmitem dados para uma central sobre a movimentação do terreno.

As informações seguem para o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, localizado em São Paulo.

O Cemaden fornece os equipamentos e participa da instalação feita em bases de concreto fixadas no terreno. A tecnologia garante a confiabilidade das informações, dando mais segurança na emissão de alertas de risco.

"A cada alteração do nível do solo, uma equipe é deslocada com o objetivo de avaliar o caso e, se necessário, evacuar a área, encaminhar as pessoas para locais seguros e identificar a melhor forma de contenção", disse o diretor-geral da Codesal, Álvaro da Silveira Filho.

O sistema integra o projeto-piloto do Cemaden sobre Monitoramento de Morros para Prevenção de Deslizamentos. Ainda segundo o diretor da Codesal, Salvador é a primeira capital dos nove municípios do país que irão receber os equipamentos.

Em Salvador, foram identificadas 600 áreas de risco. "É difícil dormir quando chove. Agora, a gente pode ganhar tempo em um acidente", disse o morador da área Antônio Santos, 44 anos.

A Estação Total Robotizada (ETR) que irá receber os sinais do sensores na encosta foi instalada no Hospital do Segundo Distrito Naval, no bairro do Comércio. "A cada 25 minutos é feita uma varredura. Os sensores são capazes de informar um milímetro de movimentação do solo", explicou o professor de engenharia Luiz Edmundo Campos, da Ufba.

Os municípios de Mauá e Santos (São Paulo), Blumenau (Santa Catarina), Petrópolis, Nova Friburgo e Angra dos Reis (Rio de Janeiro) contam com ETRs. Os próximos locais que devem integrar o projeto são Recife (Pernambuco) e Teresópolis (Rio de Janeiro).

Também em parceria com o Cemaden, foram instalados em Salvador 15 pluviômetros automáticos, além de 10 semiautomáticos. Os pluviômetros medem, em milímetros, a quantidade chuva durante determinado tempo no local. "Já temos liberação de mais cinco, e a meta é chegar ao total de 38 na cidade", contou o diretor- -geral da Codesal.

Outra etapa do projeto consiste na instalação de 15 plataformas de coleta de dados integrada por um pluviômetro e seis sensores de umidade do solo, que informa a quantidade de chuva acumulada no solo.

Interrupção

Na tarde desta quinta-feira, 14, o trabalho foi interrompido por uma ação da Polícia Militar. Técnicos da Codesal foram surpreendidos por três militares da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar com armas em punho.

"Não posso colocar os técnicos em situação em risco. Fazemos um trabalho com a comunidade que pode ser prejudicado", disse Álvaro da Silveira Filho. Por meio da assessoria de imprensa, a PM afirmou que se tratava de uma ação rotineira.

