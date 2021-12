Sense Bike traz evento com 'teste drive'

Eleita nos últimos dois anos como a melhor marca nacional de bicicletas, a Sense Bike traz o evento Sense Demotour à região metropolitana de Salvador. A ação permite que as pessoas conheçam e testem os mais recentes modelos do mercado, entre as categorias: mountain bikes, elétricas, urbanas, estrada e triathlon.

O evento acontecerá neste sábado, 8, na Praça do Parque Ecológico, no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, das 17:30 às 20h. 26 bicicletas estarão disponíveis para que os amantes das duas rodas possam identificar qual a mais indicada para seu perfil, utilidade e biotipo. Para pode testá-las, é só levar um documento atual com foto e um capacete.

