O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) vai distribuir senhas para os interessados em acompanhar o júri da médica Kátia Vargas, que acontece no dia 5 de dezembro, às 8h, no Salão do Júri do Fórum Ruy Barbosa. As senhas serão distribuídas no dia 1º de dezembro, das 8h às 11h, no Fórum das Famílias, em Nazaré.

Kátia Vargas é acusada de perseguir e provocar o acidente que terminou com a morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, no dia 11 de outubro de 2013. As vítimas, que tinham 21 e 23 anos, estavam em uma moto quando foram atingidas pelo carro da médica.

Segundo o TJ, a senha para o julgamento é pessoal e intransferível, e só dará direito de acesso devidamente acompanhada de documento de identidade com foto. O cancelamento do cadastro também só poderá ser feito presencialmente, com documento de identificação com foto.

No dia do julgamento, comente as pessoas cadastradas ou com senha terão acesso à área de contenção em torno do Salão do Júri. Os aparelhos celulares deverão estar desligados ou no modo silencioso, e não será permitida a gravação de vídeo, áudio ou fotos.

O julgamento da médica, que aconteceria no dia 7 de novembro, foi adiado a pedido do advogado de defesa, que iria participar de outro julgamento na Corte Federal de Justiça Americana, em Nova Iorque, no dia 6 de novembro.

Kátia responderá por homicídio triplamente qualificado (por motivo fútil, perigo comum e por utilização de recursos que impossibilitaram a defesa das vítimas).

Da Redação Senhas para júri de Kátia Vargas serão distribuídas ao público

