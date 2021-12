Senai abre inscrições para cursos técnicos para o calendário 2019

O Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai) está com as inscrições abertas para o processo seletivo para cursos técnicos na Bahia, com a opção de bolsa para pessoas de baixa renda. As aulas terão iniciar no dia 28 de janeiro de 2019.

Para disputar uma vaga gratuita, é necessário que os candidatos tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 ou 2017 e ter obtido pontuação média igual ou superior a 550 pontos.

As inscrições, para quem quer concorrer a uma bolsa de estudo, podem ser realizadas até o dia 29 de novembro. O resultado será divulgado no dia seguinte. Já para os cursos pagos, o prazo encerra no dia 20 de dezembro. Para ambos, é preciso acessar o site do Senai.

As vagas oferecidas são para os municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Serrinha, Vitória da Conquista e Salvador (nas unidades Cimatec e Dendezeiros).

Os cursos disponibilizados são para Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Mecânica, Química, Segurança do Trabalho, Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Manutenção Automotiva, Qualidade, Edificações, Mecatrônica, Química, Refrigeração e Climatização, Redes de Computadores, Petróleo e Gás, Petroquímica, Programação de Jogos Digitais, Telecomunicações e Agroindústria. Mais informações podem ser conferidas no edital no site do senai.

