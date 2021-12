Senador Otto Alencar apoia tradicional festival de música na Chapada Diamantina

Tradição na Chapada Diamantina, o Festival de Lençóis- BA, que este ano será realizado no período de 5 a 7 de setembro, contará com o apoio do senador Otto Alencar.

Na última quarta-feira,29, o hoteleiro Marcos Pedreira, a deputada Ivana Bastos e a assessora de comunicação Vanessa Sena apresentaram o evento ao senador. No ano passado, a festa, que acontece na praça Horácio de Matos, no centro histórico do município, contou com shows de Maria Rita, Saulo, Jau, Àttooxxá e Nátalia Cunha.

Considerado um dos principais eventos do interior do estado, o festival tem entrada gratuita e é conhecido por reunir artistas consagrados no cenário musical nacional.

