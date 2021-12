Senac oferece cursos de capacitação gratuitos em Salvador

O Programa Senac de Gratuidade está com inscrições abertas para diversos cursos, nas áreas de Turismo e Hospitalidade, Comércio, Gestão e Produção Alimentícia. A depender da capacitação a matrícula pode ser feita até maio, junho ou julho.

Podem participar pessoas que estejam cursando ou que já tenham concluído a educação básica ou trabalhadores (empregados ou desempregados). Mas a prioridade é para pessoas que satisfaçam as duas condições, ou seja, sejam alunos e trabalhadores. Além de pessoas de baixa renda, cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.

A matrícula pode ser feita nas unidade do Senac Bahia que oferecem cursos do programa. O candidato só pode se matricula em um curso de cada vez. Informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 3186-4000 e no site do programa. (https://www.ba.senac.br/gratuidade/default.asp)

