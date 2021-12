Senac abre temporada de cursos com 9 mil vagas na Bahia

Cerca de 9 mil vagas são disponibilizadas para a nova temporada de cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), na Bahia, sendo 5 mil delas em Salvador. As próximas turmas terão início nos meses de fevereiro, março e abril, nas unidades da capital e do interior.

As opções são nos segmentos de gastronomia, gestão, beleza, moda, saúde, informática e turismo. O curso de garçom é o único gratuito e oferece cerca de 300 vagas em turmas divididas entre Senac Casa do Comércio, na avenida Tancredo Neves, e o Senac Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

As inscrições terão que ser feitas presencialmente e os interessados deverão comparecer a uma unidade do Senac com RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificação profissional, quando solicitado.

A lista completa de cursos com seus respectivos pré-requisitos, valores e forma de pagamento pode ser encontrada por meio do site, ou consultadas pelo serviço de informação no telefone (71) 3186-4000.

