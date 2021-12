Senac abre inscrições para cursos gratuitos

O Senac inscreve a partir desta quinta-feira, 5, para cursos gratuitos na área de gastronomia, gestão, tecnologia industrial, comércio, saúde, hospitalidade, moda e informática. Os interessados devem efetuar suas inscrições em uma das unidades que ficam no Aquidabã ou na Praça da Sé.

São disponibilizadas diariamente 200 senhas para o Aquidabã e 150 senhas para a unidade da Praça da Sé.

Os documentos necessários são CPF, Carteira de Identidade, Certificação Profissional, Comprovante de Escolaridade e Comprovante de Residência.

Informações referentes os cursos disponíveis podem ser obtidas através do SIS (Serviço de Informação Senac): 71.3186-4000 ou no site do Senac

