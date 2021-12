Semut promete cobrar adesivos com anúncio de meia-passagem

Por falta de aviso nos coletivos e por má-fé dos cobradores, alguns passageiros pagaram passagem inteira (R$ 2,80) no primeiro dia de funcionamento da meia-passagem aos domingos. O secretário municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), José Carlos Aleluia, disse que vai cobrar adesivos nos ônibus com o aviso.

O microempresário Cláudio Rodolfo, por exemplo, esqueceu que domingo era dia de meia passagem e pagou inteira na linha São Cristóvão/Barroquinha. No segundo ônibus também ia pagar inteira, mas foi alertado por um outro passageiro. "Eles deveriam avisar., pois quando aumenta o ônibus nunca esquecem dos avisos", disse.

A irmã e o cunhado da auxiliar administrativa Isleide Lima também pagaram inteira. "Eles só souberam que tinham direito a meia quando eu contei. Aí já não tinha mais jeito", afirma. Já o técnico de informática Nilton Yamamoto só recebeu troco quando perguntou ao cobrador pelo programa. "Se eu não soubesse antes, teria pago inteira", diz.

Aviso - Nem todos os cobradores, porém, "esqueceram" de avisar aos passageiros. Tanto o analista de sistema Armando Santos como o assistente administrativo Rubem Silva só souberam do benefício quando os rodoviários avisaram. "Até sabia que ia ter, mas desconhecia que era hoje (domingo, 31)", disse Rubem.

Nos casos em que os cobradores agirem de má fé, como aconteceu com Rodolfo, a Semut orienta que os passageiros anotem o horário e o número do ônibus e denunciem pelo telefone 118.

Balanço - A passagem mais barata agradou aos passageiros de modo geral. A dona de casa Cirlene Barbosa economizou ao levar a filha, o sobrinho e dois enteados para um banho no Porto da Barra: "Achei ótimo, porque a gente vai ter mais oportunidade de passear".

A feirante Marialves de Santana concorda. "Domingo é o dia que a gente tem pra passear. Lá em casa mesmo, somos nós três. O que sobra já dá pra comprar o pão", diz.

Como a medida só é válida para quem paga em dinheiro, a merendeira Maria Lúcia Alcântara tem medo que aumente o número de assaltos nos pontos e coletivos. "Os malandros veem que vai ter mais dinheiro circulando e já ficam atentos", ressalta Maria Lúcia.

A expectativa do aumento do número de passageiros fez a Semut solicitar às empresas o aumento 20% da frota aos domingos. Cerca de 130 linhas foram reforçadas.

Neste domingo, nem a secretaria nem o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps) souberam informar o número oficial de beneficiados no primeiro dia do programa. Entretanto, a Semut destacou que, por conta do feriadão de Semana Santa, o movimento foi tranquilo.

Após percorrer, de ônibus, o trecho da orla que vai da Pituba a Itapuã, o secretário Aleluia disse não ter recebido reclamações relacionadas à medida. "Mas foi um domingo atípico. Quero acompanhar novamente no próximo fim de semana", ponderou.

