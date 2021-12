Semtel abre 80 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

A Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel) abriu 80 vagas para os cursos de qualificação profissional em encanador predial e auxiliar de padaria e confeitaria. As inscrições serão feitas somente nesta quarta-feira, 14.

Para participar, é necessário ter concluído o 5º ano do ensino fundamental I e o ensino fundamental, respectivamente. Os interessados devem comparecer à sede do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), na rua Miguel Calmon, nº 506, no Comércio, em Salvador.

É necessário levar cópias de RG, CPF, comprovantes de residência e de esolaridade e foto 3x4. Serão disponibilizadas 40 vagas para cada área.

As aulas de auxiliar de padaria vã acontecer do dia 22 deste mês a 29 de março, das 13h às 17h. Já as de encanador serão realizadas de 29 deste mês , até 29 de março, também das 13h às 17h.

