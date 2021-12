Semps oferece oficina gratuita para jovens com deficiência

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) oferece 12 vagas gratuitas para oficinas terapêuticas de musicoterapia para crianças e adolescentes com deficiência. Para realizar a inscrição, o candidato deve entrar em contato pelos telefones (71) 3247-1429 e 3203-6186 e 3203-6186.



Poderão participar da oficina crianças e adolescentes de 3 a 18 anos incompletos, que possuam diversos níveis de deficiência - físicas, sensoriais, mentais ou múltiplas.

De acordo com a Semps, as aulas são realizadas às segundas, quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h, até o mês de novembro, na sede do projeto situado à Rua Dr. Galdino Magalhães, 33, no bairro da Federação.

