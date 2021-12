Semps emite carteira de gratuidade para viagem interestadual

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) emite carteiras de gratuidade para uso de idosos em viagens interestaduais. O órgão cadastra pessoas com 60 anos de idade ou mais e que tenham renda individual de até dois salários mínimos. Para ter direito ao documento, é preciso que o idoso esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A ação segue o que determina o artigo 40 da Lei Nº 10741/2003, do Estatuto do Idoso, de 18 de outubro de 2006.

Do dia 12 de agosto até esta sexta-feira, 27, foram emitidas 224 carteiras que permitem direito à reserva de duas vagas por veículo ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens.

Para solicitar o benefício, o idoso deve procurar a Coordenadoria de Gestão de Benefícios da Semps, localizada na Rua Conselheiro Saraiva, Nº 43, 3º andar, no Comércio. No local, deverá inscrever-se ou atualizar os dados no Cadastro Único, levando a seguinte documentação do Responsável Legal: RG, CPF, Titulo de Eleitor; Comprovante de Residência, Carteira de Trabalho (se tiver) e das Demais pessoas da casa: RG, CPF, Título de Eleitor; Certidão de Nascimento (criança), Cartão de Vacinação (crianças até 7 anos) e Atestado de Frequência Escolar (até 18 anos).

