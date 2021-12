Sempre e Abase firmam parceria para ampliação do programa Prato Amigo

Uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) e a Associação Bahiana de Supermercados (Abase) vai ampliar o Programa Prato Amigo. O ato foi realizado na tarde desta sexta-feira, 6, na sede da Abase, no bairro de Armação, com as presenças da secretária Ana Paula Matos, do subsecretário Décio Martins Filho, do coordenador de Segurança Alimentar da Sempre, Gabriel Falcetta, e do presidente da Abase, Joel Feldman, de toda a diretoria da associação.

O Programa Prato Amigo coleta diariamente alimentos doados por empresas parceiras, em geral, oriundos de produtores e comércio local, e repassa às instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, que distribuem refeições a indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Além da assinatura do convênio, a Abase formalizou a doação de um caminhão para a Sempre para auxiliar da coleta de alimentos dos estabelecimentos. A expectativa é de que a secretaria quadruplique a quantidade de alimentos ofertados.

Para a secretária da Sempre, a assinatura do convênio é um marco e vai contribuir muito no dia a dia das entidades. “Com esse pacto de solidariedade, conseguiremos chegar a mais instituições, ampliar nossa ajuda e, consequentemente, abraçar mais pessoas em situação de vulnerabilidade social”, afirmou Ana Paula Matos.

O presidente da Abase, Joel Feldman, revelou a expectativa de que o trabalho em conjunto com a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza transforme vidas. “São tantas pessoas que estão no dia a dia passando tanta dificuldade, gente do bem que só precisa de oportunidade. Nós, enquanto entidade, fazemos questão de apoiar essa iniciativa", disse, informando um caminhão foi doado ao programa para recolhimento dos alimentos.

