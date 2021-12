Semop realiza ordenamento de ambulantes na Avenida 7

A Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop) iniciou nesta quinta-feira, 13, a fiscalização permanente para ordenamento de ambulantes da Avenida 7 de Setembro e adjacências. A partir de agora, só poderá atuar na região quem for licenciado e obedecer à padronização estabelecida pelo órgão.

Para quem atuava sem licenciamento no local, a Semop ofereceu a possibilidade de trabalhar na Rua Nova de São Bento, área que também está sendo revitalizada, até que se obtenha o documento.

Segundo o coordenador de Licenciamento e Fiscalização da secretaria, Braz Augusto Pires, antes da operação, que envolve o trecho entre Igreja do Rosário e Praça Castro Alves, os vendedores receberam novas bancas de comercialização, além de melhorias de infraestrutura nas áreas de concentração.

Entre as principais ações do projeto de requalificação do Centro da cidade estão a recuperação e estruturação dos pontos tradicionais de atuação dos ambulantes. A obra inclui colocação de piso intertravado com pista tátil, cobertura de policarbonato e instalação de nova iluminação.

Até o momento, o serviço já foi concluído nos seguintes trechos: Beco Maria Paz, Rua do Mocambinho, Rua Portão da Piedade, Rua Coqueiros da Piedade, Rua 24 de Fevereiro, Rua Carneiro Ribeiro, Largo do Rosário e Rua do Cabeça.



