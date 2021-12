Semop inscreve ambulantes para o Carnaval 2014

Começa nesta sexta-feira 29, o Sistema de Agendamento para Licenciamento de Ambulantes para o Carnaval 2014. Os interessados podem efetuar o cadastro no site da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) até 13 de dezembro.

Além da inscrição na internet, os ambulantes devem passar por mais duas etapas. A próxima etapa é a do treinamento, que será realizado pela Semop em parceria com instituições como o Sebrae e a Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde (Visa/SMS). O local, dia e horário do treinamento estará impresso na ficha de cadastramento.

O licenciamento é a terceira etapa, na qual o ambulante deverá comparecer no local e data indicada na ficha de cadastramento. Em seguida, escolherá o lote e fará o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

É necessário apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, atestado de saúde ocupacional, comprovante de residência, cópia de laudo médico ou comprovação de deficiência (para portadores de necessidades especiais), ficha de cadastramento, certificado de registro do veículo (se for o caso) e certificado do curso.

Já para quem vai atuar com carro de gelo ou caminhão de recolhimento de latinha, é necessário antes comparecer à Coordenadoria de Feiras e Mercados (CFM), localizado na BR-324, km 8,5 (prédio da Limpurb), para retirar a ficha de controle de veículos e entregar no momento do licenciamento.

O ambulante que descumprir as regras pode ter o equipamento e mercadoria apreendidas, autorização cassada e alimentos impróprios para consumo descartados na hora, além de receber multa que varia de R$ 97,07 a R$ 129,44, a depender da infração cometida.

Esse trabalho é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) em parceria com a Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel).

