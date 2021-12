Semop cadastra ambulantes e baianas para festas populares

A Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop) iniciou o período de inscrições dos ambulantes e baianas de acarajé que vão atuar nas festas populares em Salvador. As inscrições para a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na próxima segunda-feira, 8, tiveram início nesta segunda-feira, 1º, e seguem até quinta-feira, 4.

As inscrições devem de ser realizadas no setor de Autorização para o Exercício de Atividades em Logradouros Públicos da pasta, localizado na Rua 28 de Setembro, n.º 26, Baixa dos Sapateiros, no horário das 9h às 16h, obedecendo o calendário de festas populares. As senhas para inscrição são distribuídas por ordem de chegada, no momento do licenciamento.

Os ambulantes que pretendem comercializar seus produtos na Festa de Santa Luzia, no dia 13, devem comparecer à Semop em 10 de dezembro. Já o cadastramento para os ambulantes da Festa da Boa Viagem ou Bom Jesus dos Navegantes, em primeiro de janeiro, é entre os dias 11 e 19 deste mês.

O valor da licença varia de acordo com tipo de equipamento utilizado ou produto comercializado da seguinte forma: tabuleiro de baianas, mingau e frutas pagam R$ 20,84; carrinhos de pipoca, mingau, sorvete e de água de coco, assim como caixa de isopor (refrigerantes e cervejas), R$ 29,50; balcão simples para comércio de bebidas alcoólicas, R$ 42,07; e barracas tradicionais, R$ 116,02. Veículos especiais e traillers para vendas de alimentos e bebidas terão que pagar taxa no valor de R$ 74,27.

Os documentos necessários para inscrição são Documento de Arrecadação Municipal (DAM) quitado para cada festa, RG, CPF, comprovante de residência no município de Salvador, cópia de laudo médico ou documento de comprovação de deficiência (para portadores de necessidades especiais). Para veículos, é preciso ainda certificado de Registro e Licenciamento de Veículo do ano em exercício. E, para carros de gelo e caminhões de recolhimento de latinha, ficha de controle de veículos, emitida pela Semop.

