Semop apreende mais de uma tonelada de produtos vencidos

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), iniciou uma execução, este ano, em combate à venda de produtos vencidos no comércio informal de Salvador. Contabilizando um total de 1.106kg de alimentos apreendidos, estão os itens mortadela, biscoitos, massa de sopa, margarina, molho de tomate, doces, arroz, salsicha, salame, iogurte, entre outros.

Tudo ocorreu na Av. Joana Angélica e no centro da cidade, onde concentra o maior número de ambulantes que insistem neste tipo de venda irregular. As operações contam com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

“Trata-se de uma questão de saúde pública e também de ordenamento das vias, por isso, continuaremos com as ações de fiscalização para combater esse tipo de atividade irregular que só prejudica a população”, destaca o gestor da Semop, Marcus Passos.

A fiscalização de ambulantes ocorre de maneira rotineira em diversos pontos da cidade, incluindo ações diárias no Centro, em operações conjuntas com a Vigilância Sanitária de Salvador (VISA), para a retirada de circulação desses tipos de alimento.

