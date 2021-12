Semop apreende kits de barraqueiros na Praia do Flamengo

Mesas, cadeiras e sombreiros foram apreendidos na praia do Flamengo, pela Secretaria de Ordem Pública (Semop) nesta sexta-feira, 28. Cerca de 200 equipamentos que excediam os padrões estabelecidos pela Semop, em bares e restaurantes do local foram levados para o deposito do órgão.

De acordo com órgão, a Operação Verão visa garantir o ordenamento da orla de Salvador, garantindo a mobilidade nos espaços públicos.

A operação contou com o apoio da Guarda Municipal.

