Semop abre edital para mercados de Água de Meninos e Bonfim

Foi aberto nesta sexta-feira, 8, o edital de licitação para 20 boxes que vão ocupar o Mercado Popular de Água de Meninos e um box para o Mercado Municipal do Bonfim.

O documento com as instruções para a seleção pode ser adquirido pela internet ou, presencialmente, no setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Baixa dos Sapateiros, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O valor é R$ 10.

A seleção para o box do Mercado Municipal do Bonfim, que deve exercer a atividade de restaurante, será no dia 28 deste mês. Já as vagas para o Mercado de Água de Meninos, cuja seleção acontece no dia 29, são destinadas a diferentes áreas, como mostra o quadro a seguir:

Podem participar do processo pessoas físicas ou jurídicas. É necessário que os interessados não possuam pendências com o município. A verificação dos documentos e resultado da licitação acontecerá na própria sede da Semop.

adblock ativo